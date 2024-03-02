الحق الفرصة واشتري بسرعة .. أسعار سيارات MG في مصر موديل 2023 في جميع معارض السيارات

يرتفع بحث المواطنين عن أسعار سيارات MG في مصر، فقد ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 والبحث عنها كبير جدًا من جانب المواطنين وهذا يرجع إلى مواجهة القطاع الخاص بصناعه السيارات للكثير من الأزمات والتي قامت بالتأثير سلبًا على إتاحة الطرازات الجديدة بمختلف الأسواق، وفيما يلي في هذا المقال سوف نبين لكم تلك الأسعار.

أسعار سيارات MG في مصر

يهتم الأشخاص بمعرفة أسعار سيارات MG في مصر والتي قد جاءت لتكون كما يلي:

MG ار اكس 5 بلس موديل سنة 2023، أول سعر يكون بحوالي مليون و 270 ألف جنيه مصري، وثاني فئة تكون بحوالي مليون و 320 ألف جنيه مصري.

محرك MG ZS موديل سنة 2023، سعرها بلغ لحوالي 779 ألف جنيه مصري لأول فئة، في حين أن ثاني فئة بلغ سعرها حتى 854 ألف جنيه مصري، كذلك أن ثالث فئة يصل سعرها حتى 869 ألف جنيه مصري، كما أن رابع فئة يصل سعرها حتى 839 ألف جنيه مصري.

كما أن محرك إم جى 6 موديل لسنة 2023، أول فئة بما يقرب من حوالي 999 ألف جنيه مصري، كما أن ثاني فئة تكون بحوالي مليون و 24 ألف جنيه مصري.

أسعار ام جى 5 موديل 2023 الجديدة

تتباين أسعار سيارة MG 5 لموديل 2023 فقد جات أسعارها كما يلي: