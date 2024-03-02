الجرام على كام النهارده.. مفاجئة غير متوقعة في سعر الفضة اليوم السبت 3 مارس 2024 في جميع المحلات

يقوم المواطنين في الوقت الجاري بالتساؤل عن سعر الفضة اليوم السبت الموافق من 3 مارس 2024م، ومن الجدير بالذكر أنه قد شهد استقرار بصورة واضحة، فقد بلغ سعر الجرام من الفضة النقية للعيار 999 لحوالي 38.58 جنيه مصري، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يخص تلك الأسعار بالتفصيل للعيارات المختلفة.

سعر الفضة اليوم

شهد سعر الفضة اليوم السبت 3 مارس 2024 استقرار بشكل ملحوظ، فنجد أنه سجل ما يلي:

بلغ سعر جرام الفضة النقية اليوم السبت الموافق 3 مارس 2024، عيار 999 لما يقرب من حوالي حوالي 38.58 جنيهًا.

كما وصل سعر جرام الفضة البريطانية اليوم السبت الموافق 3 مارس 2024، عيار 958 لما يقرب من حوالي حوالي حوالي 37.00 جنيهًا.

كذلك وصل سعر جرام فضة إسترليني اليوم السبت شكرًا اعتبارًا من 3 مارس 2024، عيار 925 لما يقرب من حوالي حوالي 35.72 جنيهًا.

هذا المزيج قد بلغ جرامًا من العملات الفضية اليوم السبت الموافق 3 مارس 2024، عيار 900 لما يقرب من حوالي حوالي 34.76 جنيهًا.

كما وصل سعر جرام المجوهرات الفضية اليوم السبت شكرًا من 3 مارس 2024، عيار 800 لما يقرب من حوالي حوالي 30.89 جنيهًا.

كذلك قد وصل سعر الفضة اليوم السبت الموافق 3 مارس 2024، عيار 880 لما يقرب من حوالي حوالي 33.98 جنيهًا.

أسعار سبائك الفضة عيار 999

كما قلنا فيما سبق أن سعر الفضة قد استقر اليوم، وتجدر الإشارة بأن سعر السبائك جاء ليكون كما يلي: