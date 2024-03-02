إعلان مواعيد التحول للتوقيت الصيفي 2024 بمصر وتوقيت عمل المحلات خلال رمضان لتوفير 25 مليون دولار

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتزايد الاهتمام في أوساط المواطنين المصريين حول موعد التحول من التوقيت الشتوي إلى الصيفي لعام 2024، وذلك في إطار السعي نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء، حتى الآن، لم يصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا رسميًا يحدد موعد هذا التغيير، الذي بدأ تطبيقه مجددًا منذ العام الماضي بعد فترة من التوقف، بهدف الاستفادة القصوى من ساعات النهار وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.

مصر تستعد لتطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة ساعة واحدة

مع اقتراب موعد التحول للتوقيت الصيفي، تزداد تساؤلات المواطنين حول تفاصيل هذا التغيير الهام، الذي يأتي ضمن استعدادات الدولة لاستغلال الساعات النهارية بشكل أكبر وترشيد استهلاك الطاقة، المتحدث الرسمي أوضح أن مصر ستعود للعمل بالتوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، اعتبارًا من يوم 29 أبريل 2024، عند حلول الساعة 12:00 صباحًا يوم الجمعة، ستتغير الساعة لتصبح الـ1:00 صباحًا، مما يعكس استعداد الدولة لتعظيم الاستفادة من الضوء الطبيعي وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية.

الحكومة المصرية تُعيد التوقيت الصيفي لتوفير 25 مليون دولار

أعلن المتحدث الرسمي للحكومة المصرية عن قرار بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي بديلاً عن التوقيت الشتوي، حيث يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة لترشيد استهلاك الموارد واستيعاب التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، حيث يُتوقع أن يسهم التحول للتوقيت الصيفي في توفير ما يقارب 25 مليون دولار.

من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من 00:01 بعد منتصف الليل يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، وذلك في محاولة لزيادة الوعي حول أهمية الطاقة وتشجيع سياسات الاقتصاد في استهلاكها.