وزارة التموين تعلن جدول أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 وتفاصيل نصيب الفرد

في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار الأسعار ودعم المواطنين، أعلنت وزارة التموين المصرية عن جدول أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، حيث يبدأ صرف هذه السلع عبر بطاقات التموين اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، في هذا السياق، يحرص العديد من الأشخاص على معرفة التفاصيل المتعلقة بأسعار السلع الغذائية وكذلك نصيب الفرد من التموين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وسعي الحكومة لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر.

إعلان وزارة التموين عن استقرار أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 في خطوة تأتي استجابة لحاجة المواطنين للاستقرار السعري، أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، مؤكدة على استقرار الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، تهدف الوزارة من خلال هذا الإعلان إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة، فيما يلي تفصيل لأسعار السلع التموينية كما أعلنتها الوزارة: السلعة الحجم/الوزن السعر (بالجنيه) سكر معبأ 1 كجم 12.60 زيت خليط 800 مل 30.00 مكرونة 800 جم 14.00 مكرونة 400 جم 7.00 عدس مجروش 500 جم 21.00 فول معبأ 500 جم 9.00 دقيق معبأ ورقي/بلاستيك 1 كجم 11.00 مسلى صناعي 800 جم 36.00 شاي ناعم 40 جم 5.00 صلصة 300 جم 8.00 تونة مفتتة 140 جرام 18.00 مربى أنواع 350 جرام 16.00 جبنة تتراباك 250 جم 14.00 جبنة تتراباك 125 جم 7.00 مسحوق أتوماتيك 800 جم 25.00 مسحوق عادي يدوي 800 جم 16.00 صابون غسيل 125 جم 3.00 صابون تواليت 125 جم 7.50 لبن جاف 125 جم 25.50 خل 5% 900 مل 6.00

تحديد نصيب الفرد من التموين لشهر مارس 2024 بواسطة وزارة التموين المصرية

أعلنت عن تفاصيل نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس 2024، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وفقًا للإعلان، يشمل نصيب الفرد من التموين ما يلي: