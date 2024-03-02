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وزارة التموين تعلن جدول أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 وتفاصيل نصيب الفرد
أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024
في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار الأسعار ودعم المواطنين، أعلنت وزارة التموين المصرية عن جدول أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، حيث يبدأ صرف هذه السلع عبر بطاقات التموين اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، في هذا السياق، يحرص العديد من الأشخاص على معرفة التفاصيل المتعلقة بأسعار السلع الغذائية وكذلك نصيب الفرد من التموين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وسعي الحكومة لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر.
تحديد نصيب الفرد من التموين لشهر مارس 2024 بواسطة وزارة التموين المصرية
أعلنت عن تفاصيل نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس 2024، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وفقًا للإعلان، يشمل نصيب الفرد من التموين ما يلي:
- يحصل كل فرد مسجل على بطاقة التموين على زجاجة زيت بحجم 800 مللي، بحد أقصى أربع زجاجات لكل بطاقة تموين.
- يتم تخصيص كيلوغرام واحد من السكر لكل فرد، مع وضع حد أقصى يصل إلى 6 كيلوغرامات من السكر لكل بطاقة تموين.
- للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن أربعة، يتم تخصيص كيلوغرام واحد من الأرز أو مكرونة لكل بطاقة، بينما البطاقات التي تضم 4 أفراد فأكثر، يتم تخصيص 2 كيلوغرام من الأرز أو مكرونة بحجم 800 جرام لكل بطاقة.