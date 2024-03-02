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وزارة التموين تعلن جدول أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 وتفاصيل نصيب الفرد

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

رودي مصطفىمنذ 10 ساعات
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وزارة التموين تعلن جدول أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 وتفاصيل نصيب الفرد

في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار الأسعار ودعم المواطنين، أعلنت وزارة التموين المصرية عن جدول أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، حيث يبدأ صرف هذه السلع عبر بطاقات التموين اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، في هذا السياق، يحرص العديد من الأشخاص على معرفة التفاصيل المتعلقة بأسعار السلع الغذائية وكذلك نصيب الفرد من التموين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وسعي الحكومة لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر.

إعلان وزارة التموين عن استقرار أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

في خطوة تأتي استجابة لحاجة المواطنين للاستقرار السعري، أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، مؤكدة على استقرار الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، تهدف الوزارة من خلال هذا الإعلان إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة، فيما يلي تفصيل لأسعار السلع التموينية كما أعلنتها الوزارة:

السلعةالحجم/الوزنالسعر (بالجنيه)
سكر معبأ1 كجم12.60
زيت خليط800 مل30.00
مكرونة800 جم14.00
مكرونة400 جم7.00
عدس مجروش500 جم21.00
فول معبأ500 جم9.00
دقيق معبأ ورقي/بلاستيك1 كجم11.00
مسلى صناعي800 جم36.00
شاي ناعم40 جم5.00
صلصة300 جم8.00
تونة مفتتة140 جرام18.00
مربى أنواع350 جرام16.00
جبنة تتراباك250 جم14.00
جبنة تتراباك125 جم7.00
مسحوق أتوماتيك800 جم25.00
مسحوق عادي يدوي800 جم16.00
صابون غسيل125 جم3.00
صابون تواليت125 جم7.50
لبن جاف125 جم25.50
خل 5%900 مل6.00

تحديد نصيب الفرد من التموين لشهر مارس 2024 بواسطة وزارة التموين المصرية

أعلنت عن تفاصيل نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس 2024، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وفقًا للإعلان، يشمل نصيب الفرد من التموين ما يلي:

  • يحصل كل فرد مسجل على بطاقة التموين على زجاجة زيت بحجم 800 مللي، بحد أقصى أربع زجاجات لكل بطاقة تموين.
  • يتم تخصيص كيلوغرام واحد من السكر لكل فرد، مع وضع حد أقصى يصل إلى 6 كيلوغرامات من السكر لكل بطاقة تموين.
  • للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن أربعة، يتم تخصيص كيلوغرام واحد من الأرز أو مكرونة لكل بطاقة، بينما البطاقات التي تضم 4 أفراد فأكثر، يتم تخصيص 2 كيلوغرام من الأرز أو مكرونة بحجم 800 جرام لكل بطاقة.
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رودي مصطفىمنذ 10 ساعات
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