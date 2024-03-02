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لو أنت تاجر أعرف دلوقتي سعر العلف وصل كام.. سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت 2 مارس 2024 في الأسواق
يبحث كثير من مربي الدواجن عن سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت حيث يعتبر الذرة من أهم السلع التي يبحث عنها التجار ومربي المواشي لتربية الدواجن لديهم ومع حالة ارتفاع الأسعار وانخفاضها يتساءل كثير من التجار عن سعر الذرة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول سعر الذرة في الأسواق التجارية اليوم.
سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت
يعتبر سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت من أكثر الأسئلة الشائعة في محركات البحث نظرًا لأهمية الذرة للتجار حيث يعتبر من أهم السلع في مجال الأعلاف وتربية الدواجن وقد تغير سعر الذرة في الأسواق ليسجل التالي :
- فقد انخفض سعر الطن الذرة البرازيلي بما يصل إلى ال1800 طن ليسجل 13800 بدلًا من 15600
- تراجع سعر طن الذرة الأوكراني إلى 12600 جنيه مصري ليتراجع لأكثر من 2000 جنيه
- وقد تراجع سعر طن الذرة الأرجنتيني ليسجل 13800 وقد تراجع السعر لأكثر من 1800 جنيه
- فقد تراجع سعر الذرة الصفراء من النوع الأمريكي اليوم ليسجل 13800 جنيه للطن
- وقد تغير سعر الذرة الصفراء اليوم من نوع العويجة والرفيعة ليسجل 16400 جنيه
- سجل سعر طن الذرة اليوم في مصر من نوع مستخلص بذرة القطن ما يصل إلى 20000 جنيه للطن
- فقد سجل سعر الطن من بذور الصويا المستوردة ما يصل إلى 26000 جنيه
سعر طن الذرة البيضاء في الأسواق
ولا يقف الذرة الأبيض أهمية عن الذرة الأصفر ولذلك يتساءل التجار اليوم عن سعره في الأسواق وسجل سعر الطن من الذرة البيضاء اليوم في الأسواق مايلي :
- وقد سجل سعر الطن من الذرة البيضاء المحلية اليوم في الأسواق إلى ما يصل 16400 للطن
- وقد سجل سعر الطن من الذرة البيضاء الرفيعة إلى ما يصل ل16800 جنيه للطن