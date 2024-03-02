لو أنت تاجر أعرف دلوقتي سعر العلف وصل كام.. سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت 2 مارس 2024 في الأسواق

يبحث كثير من مربي الدواجن عن سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت حيث يعتبر الذرة من أهم السلع التي يبحث عنها التجار ومربي المواشي لتربية الدواجن لديهم ومع حالة ارتفاع الأسعار وانخفاضها يتساءل كثير من التجار عن سعر الذرة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول سعر الذرة في الأسواق التجارية اليوم.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت

يعتبر سعر طن الذرة الصفراء اليوم السبت من أكثر الأسئلة الشائعة في محركات البحث نظرًا لأهمية الذرة للتجار حيث يعتبر من أهم السلع في مجال الأعلاف وتربية الدواجن وقد تغير سعر الذرة في الأسواق ليسجل التالي :

فقد انخفض سعر الطن الذرة البرازيلي بما يصل إلى ال1800 طن ليسجل 13800 بدلًا من 15600

تراجع سعر طن الذرة الأوكراني إلى 12600 جنيه مصري ليتراجع لأكثر من 2000 جنيه

وقد تراجع سعر طن الذرة الأرجنتيني ليسجل 13800 وقد تراجع السعر لأكثر من 1800 جنيه

فقد تراجع سعر الذرة الصفراء من النوع الأمريكي اليوم ليسجل 13800 جنيه للطن

وقد تغير سعر الذرة الصفراء اليوم من نوع العويجة والرفيعة ليسجل 16400 جنيه

سجل سعر طن الذرة اليوم في مصر من نوع مستخلص بذرة القطن ما يصل إلى 20000 جنيه للطن

فقد سجل سعر الطن من بذور الصويا المستوردة ما يصل إلى 26000 جنيه

سعر طن الذرة البيضاء في الأسواق

ولا يقف الذرة الأبيض أهمية عن الذرة الأصفر ولذلك يتساءل التجار اليوم عن سعره في الأسواق وسجل سعر الطن من الذرة البيضاء اليوم في الأسواق مايلي :