يلا بسرعة الحق سجل دلوقتي.. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 عبر موقع وزارة الدفاع

ازدادت نسب البحث بالساعات القليلة التي مضت من قبل الأشخاص فيما يخص موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024، إذ إن وزارة الدفاع قامت بالنشر في الفترة الأخيرة عن تجنيد عدد من المواطنين من المتطوعين في الجيش المصري، والذين قاموا بالحصول على الشهادة الإعدادية وأيضا ما يعادلها من تلك الشهادة كذلك أن الوزارة قامت بالكشف بشكل رسمي عن هذا الموعد وأيضا المستندات اللازمة للتقديم والشروط وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

يقوم الأشخاص بالتساؤل متى فتح باب التطوع في الجيش 2024 وهذا عقب أن قامت القوات المسلحة بالكشف عن إتاحه التقديم بدفعه جديدة متطوعين بالجيش، ولكنها بينت أنه يلزم توافر الشروط اللازمة الموضحة من جانبها بهؤلاء الأشخاص حتى يتم قبولهم، وتجدر الإشارة بأن موعد التقديم يكون متاح بداية من اليوم الخامس عشر من شهر مارس الجاري 2024، ومن المحتمل أن يكون التقديم مستمر حتى اليوم الذي سيكون موافق الرابع من مايو 2024 وتجدر الإشارة بأنه من الممكن التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع المصرية.

شروط التطوع في الجيش المصري 2024

بينت وزارة الدفاع في مصر أن هناك عدد من المعايير والضوابط التي لابد من أن يتم توافرها في كل الأشخاص الراغبون في التقديم والتطوع بالجيش والتي تكون كما يلي: