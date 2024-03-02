عروضك على مزاجك.. عروض كارفور اليوم السبت 2 مارس 2024 بجميع الفروع وخصم حتى 50%

عروض كارفور اليوم السبت 2 مارس 2024، تحصلون على أقوى الخصومات والعروض القوية من خلال الشراء من هايبر ماركت كارفور، تجدون المنتجات التي تبحثون عنها لجميع الشركات، حيث يتعاقد كارفور ما أكبر شركات تصنيع المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير، وهذا من أجل تقديم المنتجات والسلع بأسعار مناسبة للمواطنين، كارفور هو واحد من أكبر المتاجر في العالم لديه فروع في شتى دول العالم الغربي والغربي وهو علامة تجارية مميزة في عالم التسوق، اعتاد كارفور أن يشارك المواطنين كل عام مع اقتراب حلول شهر رمضان ويوفر لهم السلع الأساسية والمنتجات بخصم كبير يصلب حتى 50%، تابعوا معنا وسوف نتعرف سوياً على عروض كارفور اليوم السبت 2 مارس 2024.

عروض كارفور اليوم السبت 2 مارس 2024

تحصلون على السلع الأساسي من جميع الفروع بخصم كبير أقل كثيراً من الأسواق والمحلات التجارية الأخرى، كما تجدون ما تريدون شرائها من خلال سلسلة هايبر ماركت كارفور، رحلة تسوق داخل الفروع دون قلق لأن كارفور مازال يطبق جميع الإجراءات الوقائية حرصاً وسلامة على المواطنين، كما يقدم خصم على توصيل الطلبات الأونلاين يصل حتى 10%

كما يوجد خصم على قسائم الشراء، منذ عدة أيام وتم طرح كتالوج جديدة للعروض الذي يقدمها كارفور بمناسبة شهر رمضان وتزامناً مع اقتراب عيد الأم، ويوجد خصم على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والشاشات بخصم 30%، كما يوجد عروض على المفروشات ويوجد خصم 25% بقسم المنظفات وخصم 30% بقسم الملابس والأحذية وخصم 20% على ديكورات رمضان والفوانيس.

عروض كارفور حتى 4 مارس