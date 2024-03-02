“هُنااا” استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 بعد الزيادة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024، تحتل الصدارة بحديث المستفيدين الدائم عنها في إطار تساؤلاتهم حول تلك المبادرة التي أسهمت في دعم الكثير من فئة المتقاعدين وأصحاب الأمراض والعجز وذوي الهمم والأيتام وغيرهم، حيث أطلقت الحكومة مبادرة تكافل وكرامة لتقديم الدعم الوافي لهؤلاء مما يعزز من تحسين الدخل الشهري لهم، وبهذا سنعرض ما هي طريقة استعلام تكافل وكرامة لذا تابعونا.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 الذي يطغى على أحاديث المواطنين في تلك الآونة بالتزامن مع قرب موعد صرف رواتب المستفيدين قبل حلول شهر رمضان الكريم، والجدير بالذكر أنه سيتم زيادة إضافية صُدرت حديثًا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي مما عزز الفضول تجاه المواطنين حول طريقة الاستعلام عن تلك الزيادة، لذا يمكنك معرفتها من خلال تتبع الخطوات التالية:-

أولًا: تسجيل الدخول مباشرة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

الرسمي. بالضغط على قسم استعلم عن نتيجتك.

بكتابة بياناتك اللازمة للتسجيل مثل الرقم القومي.

انقر على خانة استعلام.

ستعرض لك نافذة تتضمن التفاصيل المتعلقة بطلبك.

شروط التقديم في تكافل وكرامة 2024

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة المتزامنة مع التساؤلات حول المعايير المطلوبة للتسجيل بتلك المبادرة التي تعتبر أحد أهم الاسهامات التي قامت بها الدولة في إطار التطوير والمجهودات سعيًا للارتقاء بالدولة المصرية من خلال التطوير من جودة الخدمات مع تقديم ما يتناسب مع فئات المجتمع، حيث تتمثل تلك المعايير فيما يلي:

ينبغي أن يكون المتقدم من الفئة العمرية التي تبلغ كحد أقصى 65 عامًا.

ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من معاشات التأمينات أو أي نوع من سبل برامج الدعم.

ارفاق الأوراق المستلزمة أثناء عملية التقديم.

أن تكون أسرة المتقدم لديهم أبناء يتراوح أعمارهم فيما بين العامين حتى 18 عامًا كحد أقصى.

يستهدف البرنامج أيضاً المرأة التي تعول ولديها أبناء تخطوا 18 سنة.

ألا يكون المتقدم يعمل في أي قطاع سواء عام أو خاص.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

أكدت وزارة التضامن الاجتماعية أنه لا وجود لتبكير موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 وأنه سيتم الصرف وفقاً للمواعيد المحددة من الوزارة في وقت سابق، وهو منتصف كل شهر ميلادي، وعليه فإن الموعد الرسمي لصرف المعاشات لهذا الشهر هي يوم 15 مارس 2024.