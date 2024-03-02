“لينك منصة مظلتي” تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf لجميع المحافظات العراقية

هناك بحث متواصل عن لينك منصة مظلتي حيث يبحث العديد من المتقدمين العراقيين على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية على موعد إعلان نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي تأخرت الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكن في حالة ظهورها وفرت الوزارة خدمة تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة التي تعرف بأسم الوجبة السابعة بصيغة pdf لجميع المحافظات العراقية حيث يعتبر من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين في الدولة لذلك سوف نوضح طريقة الاستعلام عن كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي يبحث عنها المواطنون العراقيون، خاصة بعد تأخر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إعلان عن النتيجة النهائية، وفي السطور التالية في دولة العراق سوف تتوفر المزيد من المعلومات والتفاصيل حول كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية لهذا العام.

من هم المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

تقدم وزارة العمل العراقية خدمة الاستعلام عن نتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ولكن لن تظهر النتيجة النهائية حتى الآن للوجبة السابعة ومن خلال برنامج الرعاية الاجتماعية يمكن الحصول على الدعم بشروط وضوابط ميسرة للجميع ولكن لابد من توفيرها بالكامل لضمان الحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق كما سوف يتم الاستعلام عنها في حالة ظهورها ولكن لابد من التأكد من توفير كافة الضمانات اللازمة ثم الاستعلام عن الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول إلى منصة مظلتي عند ظهورها ويتم ذلك على النحو التالي بالمقال.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات