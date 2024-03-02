من هنا… رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالزيادة الجديدة

تزامنا مع حلول شهر رمضان المقبل ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من أفراد الشعب المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، بهدف سد احتياجات المنزل من تحضير كافة السلع الغذائية، ويعتبر معاش تكافل وكرامة من برامج الدعم التي تقدمها جمهورية مصر العربية لكافة المواطنين والأسر الذين لديهم مؤشرات اجتماعية منخفضة، ويقدم هذا المعاش في صورة مبلغ قديم يقدم كل شهر لتحسين مستوى معيشة المواطنين وسد احتياجاتهم.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الجديد بالذكر أن رئيس الجمهورية أعلن منذ الفترة الماضية عن زيادة جديدة لأصحاب معاش تكافل وكرامة، لذلك يهتم الكثير من المواطنين أصحاب معاش تكافل وكرامة البحث عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، ويمكنك الدخول عبر الرابط باتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم قم بالنقر على أيقونة نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة الموجودة على الرابط أعلى يسار النافذة. ثم قم بمدونة الرقم القومي لصاحب كارت معاش تكافل وكرامة في الخانة المطلوبة. ثم بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلام. خلال بضع ثوان تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن المعاش سواء كان موقوفا أو متجمدا أو ساريا.

ما هي شروط التقديم في تكافل وكرامة 2024؟

الاستحقاق معاش تكافل وكرامة 2024 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم وهذه الشروط تتمثل في التالي:

ألا يعمل المتقدم في وظائف الحكومة بدخل ثابت كل شهر.

ألا يمتلك المتقدم أجرا تأمينيا أكثر من 400 جنيه.

يشترط ألا يتقاضى المتقدم تدعيمات أخرى أو معاشا تأمينيا.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

ألا يمتلك أي من موانع الصرف الذي تتمثل فيه (أراض زراعية، أصول وعقارات باهظة الثمن).

ألا يمتلك المتقدم سجلا تجاريا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن صرف زيادة جديدة لأصحاب معاشات تكافل وكرامة بمعدل 15 %، ويتم تنفيذ هذه الزيادة الجديدة خلال الشهر المقبل مارس 2024، وحسب قرار وزارة التضامن الاجتماعي يتم صرف المعاشات في 15 مارس من كل شهر، وبناء على ذلك يتقاضى المستفيدون الزيادة الجديدة في في 15 مارس المقبل، وهذا هو الموعد الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المعاشات.