ألحق اشتري دلوقتي …مفاجأة غير متوقعه في أسعار الأعلاف اليوم السبت 2024/3/2 الاسواق والمحلات

يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يقومون بتربية الطيور والحيوانات عن أسعار الأعلاف اليوم، حيث تتعرض الأسعار الخاصة بهذه السلع إلى التغيير بشكل ملحوظ بين الحين والأخر، وهو ما يجعل الجميع يريد التعرف على أسعاره، ولكن من خلال تعاملات بداية اليوم الجاري أتضح وجود استقرار بشكل ملحوظ في الأسعار الخاصة بأنواع الأعلاف المختلفة، ومن خلال مقالنا نذكر لكم تلك الأسعار التي وصلت الأعلاف إليها، وكذلك العوامل التي تؤثر على أسعارها.

أسعار الأعلاف اليوم

تعد الأعلاف هي المصدر الأساسي للأكل بالنسبة إلى بعض الطيور والحيوانات، وهو ما يجعل أسعار الأعلاف اليوم مصدر اهتمام لدى العديد من المربيين، وكما لاحظنا أن تلك الأسعار مستقرة خلال الفترة الحالية بشكل نسبي، حيث إنها تكون كما يلي:

يصل سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% إلى 28.400 جنيه مصري.

يصل سعر طن أعلاف المواشي بين سعر 19,500 جنيه مصري إلى حوالي 21,500 جنيه مصري.

يصل سعر طن ناهي تسمين سوبر 19% إلى 28.300 جنيه مصري.

يصل سعر طن علف الإيمان نامي 21% إلى 28.100 جنيه مصري.

يصل سعر طن علف الإيمان نوع العلف الرومي إلى 23.500 جنيه مصري.

العوامل التي تؤثر على أسعار الأعلاف

يوجد عدد كبير من العوامل التي يتم الأخذ بها عند تحديد الأسعار الخاصة بالأعلاف التي تتوفر داخل الدولة بشكل ملحوظ، حيث تكون تلك العوامل كما يلي: