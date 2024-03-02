اعرف هتاخد كام بعد الزيادة .. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يكثر البحث في هذه الأيام بشكل خاص على طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة المعاشات والتي قد تصل بعد سنة إلي زيادة قدرها 55% من إجمالي مبلغ المعاش، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين التي ليس لديهم دخل ثابت يعولهم في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات، وفي هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الاستعلام، تابع.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024

في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وزيادة الأسعار بشكل جنوني في السلع الأساسية للمواطنين صرح الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بزيادة المعاشات بنسبة 15% لكل فرد يصرف معاش تكافل وكرامة، لذلك يتسائل الكثير من الناس عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024 حتي يعرفوا حالة معاشهم هل هو موقوف أم متجمد أو ساري، ليتمكنوا من الحصول على الزيادة مع صرف معاشات شهر مارس الحالي، والتي سيكون فيه صرف الزيادات يوم 15/3/2024 ميلاديًا.

طريقة الاستعلام عن المعاش

هناك عدد من الخطوات يجب على المواطن الذي يرغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة أن يقوم بها، حتي يتمكن من معرفة حالة حسابه الشخصية وهل سوف يستفيد من هذه الزياد على المعاش الخاص به أم حسابه يه مشكله يجب أن يعدلها، وهذه الخطوات تتمثل في التالي: