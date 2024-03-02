خريطة مسلسلات رمضان على dmc رمضان 2024 سباق رمضاني قوي لكبار النجوم والنجمات

هناك فئة كبيرة من الناس تبحث بكثرة عن خريطة مسلسلات رمضان على dmc رمضان 2024 لأنها من أهم القنوات الفضائية على الإطلاق والتي تحرص كل عام أن تقوم مسلسلات ناجحة تتصدر ترند البحث يومياً في رمضان، وفي السنة الماضية حققت قناة دي ام سي أعلى نسب من المشاهدة على الأعمال التي قدمتها

ومن أشهر المسلسلات مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان ونخبة من ألمع النجوم والنجمات، وهذا العام تشارك في السباق الرمضاني المعتاد لكن بأكبر عدد من الأعمال التي تحظى على إعجاب الجميع وتناسب جميع الأعمار، حيث تستعد القناة لترتيب مواعيد عرض المسلسلات الجديد لكي يطلع عليها الجمهور المتابع، تابعوا معنا الفقرات التالية للاطلاع على خريطة مسلسلات رمضان على dmc رمضان 2024.

خريطة مسلسلات رمضان على dmc رمضان 2024

تقدم قناة دي ام سي عدة مسلسلات جديدة يقدمها كبار النجوم والنجمات، حيث اعتاد dmc على تقديم الأفضل دائماً لإرضاء جميع المتابعين،

مسلسل الكبير أوي الموسم 8 بطولة النجم أحمد مكي وهو مسلسل كوميدي.

مسلسل الحشاشين وهي قبيلة شعيرة اطلق عليها هذا الأسم وهومن بطولة كريم عبد العزيز.

مسلسل فراولة من بطولة نيللى كريم وهو مسلسل إجتماعي.

جودر مسلسل تاريخي بطولة ياسر جلال.

مسلسل عتبات البهجة مسلسل اجتماعي من بطولة يحيى الفخراني.

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج عبد العظيم.

محارب بطولة أحمد زاهر وحسن الرداد.

حق عرب بطولة أحمد العوضي.

صيد العقارب من بطولة غادة عبد الرازق.

مسار إجباري بطولة أحمد داش.

مسلسل المعلم للنجم الكبير مصطفى شعبان.

مسلسل مليحة بطولة دياب.

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا.

إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوي ونور خالد النبوي.

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة.

بابا جه مسلسل كوميدي بطولة أكرم حسني.

تردد قناة dmc الجديد 2024

تهتم قناة dmc بتقديم البرامج الدينية في شهر رمضان وتقديم برامج الطبخ وتقديم أكثر من 30 وصفة وتقديمها على مائدة الإفطار في رمضان وهذا ما يميز قناة دي ام سي ويمكنكم ضبطها على الجهاز لمتابعة كل جديد

التردد: 12092.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة dmc دراما