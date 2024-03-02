pdf تنزيل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق الوجبة الأخيرة من وزارة العمل ومنصة مظلتي

تنزيل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق، صَدر حديثًا خلال هذه الفترة عن قرار تنزيل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق التي تعتبر جزء من الخدمات المدعمة للفئات المستحقة كالأسر محدودة الدخل والأسر الفقيرة، فتلك الفئات التي يتم الاعتناء بها نتيجة ما تعانيه خلال رحلة كفاحها في الحياة وجاءت هذه المبادرة للإسهام في منح الدعم لهم مما يساعد في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم، وسوف يُشار لهذا الأمر خلال مضمون هذا المقال، لذلك تابعونا.

تنزيل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

بعد إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن تنزيل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق الوجبة الأخيرة لحسم كثرة التساؤلات التي تتزايد من خلال أحاديث المواطنين خاصة لقرب حلول شهر رمضان، والجدير بالذكر أن الرعاية الاجتماعية تختص رعاية الأسر المستحقة لتوفير كافة أنواع الدعم سواء إمدادهم بالوجبات أم توفير الدعم المالي لهم، وعليه تتمثل طريقة الاستعلام وتنزيل الكشوفات في الآتي:-

انتقل إلى الموقع الالكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا .

. أو من خلال منصة مظلتي .

. باختيار خانة قسم الرعاية الاجتماعية.

ثم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بإدخال المعلومات المتعلقة برقم الوجبة والمحافظة التابع لها..

اضغط على خانة استعلام.

بادر بتحميل ملف أسماء المشمولين الذي يكون بصيغة بي دي اف للتعرف على اسمك.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

بعد الاطلاع على طريقة تنزيل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق تأتي معها تساؤلات عديدة من قبل المواطنين حول الشروط والمعايير المتعلقة باستحقاقهم لخدمات الرعاية الاجتماعية، والجدير بالذكر أنه لابد من استيفاء تلك المعايير المعلن عنها حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من خدماتها، لذا تتمثل تلك المعايير في الآتي:

ينبغي على المتقدم أن يملك الهوية الوطنية العراقية.

أن يكون من ضمن الفئات المستحقة.

أن يتراوح عمر المتقدم فيما بين 18 عامًا حتى 60 عامًا.

ألا يكون بحوزة المتقدم ممتلكات أو عقارات تعود ملكيته له.

من المقرر إعلان كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة بالعراق لكافة المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أشارت بعض المصادر القريبة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سيتم إصدار الدفعة الجديدة “الوجبة السابعة” قبل بداية شهر رمضان 2024، ولذلك فعلى الجميع الانتظار حتى تصدر هذه الأسماء ومن ثم تحميلها من خلال منصة مظلتي.