متعة لا حدود لها في حرب العصابات .. طريقة تحميل لعبة عالم جراند ثفت أوتو GTA 5 للأندرويد والآيفون الأصلية متطلبات تشغيل جاتا

تعتبر سلسلة لعبة جاتا أو كما تعرف باسم جراند ثفت أوتو هي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو الأكثر انتشارا على مستوى العالم وهذه اللعبة تجعل اللاعبين يعيشون في قصص مثيرة وسط عالم مفتوح يتم اكتشافه داخل اللعبة، وفي هذا الموضوع أتحدث معكم عن لعبه جاتا 5 التي قد تم تطويرها مؤخرا لتصبح مناسبة لجميع الهواتف من الآيفون والأندرويد بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر ويبحث عدد كبير جدا من محبي ألعاب الفيديو عن طريقة تحميل هذه اللعبة وفي هذا الموضوع من خلال موقعنا سوف نذكر لكم أفضل طرق لتحميل هذه اللعبة تابعونا للتفاصيل.

ضبط لعبة جراند ثفت أوتو 5 على الأندرويد

نجد أن لعبة جاتا 5 تدور أحداثها حول ثلاثة أبطال رئيسيين يقومون بالعديد من المهام المطلوبة منهم ويقومون بالهروب من الشرطة والعديد من العصابات وتتم هذه المهام في مدينة لوس أنجلوس الافتراضية داخل اللعبة، وحتى نقوم بتحميل هذه اللعبة علينا أن نقوم باتباع بعض الخطوات وبعدها يمكننا المرور بتجربة قليلة من نوعها في لعب مليئة بالأكشن وإليكم الخطوات:

البداية تكون مع فتح جهاز الهاتف المحمول والتأكد من أنه متصل بالشبكة العنكبوتية ومن ثم التوجه إلى متجر جوجل بلاي.

بعد ذلك في مربع البحث عن الخاص بمتجر جوجل بلاي نقوم بكتابة اسم اللعبة جراند ثفت أوتو 5.

الخطوة الأخيرة يتم فيها النقر على أيقونة تثبيت اللعبة والأمر لا يستغرق سوى لحظات يتم تحميل ملف اللعبة على الهاتف وبعدها يمكن متابعة التشغيل واللعبة.

طريقة تشغيل اللعبة على الآيفون

هناك إمكانية لضبط لعبة جاتا 5 أيضا على هواتف الآيفون والاستمتاع بالرسوم الجرافيكية المميزة الموجودة في داخلها، وهذا الأمر يتطلب بعض الخطوات كالتالي: