pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل

ينتظر الجميع الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي توفر لهم الدعم والحماية في ظروف الحياة الصعبة، فقد وضعت وزارة العمل وجبات الرعاية الاجتماعية مساعدة ومساندتا للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وتعد الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية من اهم الوجبات، لما تمر البلاد الآن من ظروف اقتصادية وكذلك بسبب قدوم شهر رمضان الكريم خلال أيام قلائل.

كيف تستعلم عن اسمك في الرعاية الاجتماعية، كيف تعرف انك مستحَق لدعم الرعاية هذا ما سنبينه عبر موقع البديل الإخباري في المقال التالي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تحدد اسماء الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق بناء على موافقتها للشروط التي وضعتها الوزارة، حيث تراعي فيها الفئات محدودة الدخل والفقرة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس عندهم قدرة على التكسب، لتضمن بذلك التوزيع العادل للدعم، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها الدولة ولا تستطيع أن توسع دائرة الدعم فتعجز عن القيام به فتضر هذه الفئة الأشد احتياجًا.

كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية مظلتي؟

استعلم عن اسمك عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي من الرابط التالي: 𝘀𝗽𝗮.𝗴𝗼𝘃.𝗶𝗾. اضغط على نظام الحماية الاجتماعية. ادخل البيانات المطلوبة. اضغط استعلام، ليتم تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلالها.

من هم الذين يستحقون راتب الرعاية الاجتماعية؟

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فئات معينة تخصها بدعم الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الفئات التالي:

الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من التي لا يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

يقدم من هذه الأسر التي بها أشخاص من زوي الاحتياجات الخاصة.

العاطلون عن العمل بشرط جدية البحث عن فرصة عمل مناسبة.

الأفراد من زوي الاحتياجات الخاصة.

وهي إلى ذلك تدعم أيضا الأرامل والأيتام والمطلقات.

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق الملاذ الأمن للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من الفقر، وذد بينا لكم طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وغير ذلك مما يمكنك من الحصول على الدعم، كما يمكنك أيضا الاستعلام عن الدعم من خلال موقع وزارة العمل.