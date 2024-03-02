بخطوات بسيطة “هتاخد زيت وسكر بزيادة” اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 عبر موقع دعم مصر وهذه هي الفئات المستحقة

اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 المصنفة من المواضيع الأكثر بحثًا خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يقوم المواطنين بالمسارعة في معرفة التفاصيل التي أعلنتها وزارة التموين بعد ما تم تداوله وذل بغرض كبح ومنع البلبلة من قبل مروجي الاشاعات في نفوس المواطنين، والذي تعمل عليه الدولة بكل جد في إطار التطورات الحديثة التي تقوم بها والجدير بالذكر أن بطاقة التموين هي أحد مبادرات الدعم التي أطلقت منذ سنوات لدعم المواطن المصري وسد احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية والعيش المدعم.

اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

لايزال الحديث يدور بشأن اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 مما يدفع المواطنين بالبحث عبر منصات الانترنت لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، وقامت وزارة التموين بالإجابة على تساؤلات المواطنين حول هذا القرار الذي صُدر مؤخرًا بشأن طريقة الإضافة، والتي تتمثل في الخطوات التالية:-

التسجيل إلكترونيًا عبر موقع دعم مصر .

. تسجيل الدخول من خلال رقم بطاقة التموين.

بتحديد من القائمة الرئيسية خدمة “ضم أفراد أسرتي”.

بإدخال رب الأسرة كافة البيانات في الأماكن المخصصة لها مثل الاسم، والرقم القومي للأبناء وغيرها.

يرجى تحديد صلة القرابة.

بالنقر على خانة إضافة.

الفئات المستحقة اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

بعد التعرف على خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 يتسنى لدى البعض إمكانية التعرف على الفئات التي حددتها وزارة التموين والتي تستحق إضافة المواليد في الوقت الحالي، وتتمثل الفئات في:-

يحق لأبناء الشهداء إضافة المواليد. يحق أيضاً للأشخاص الحاصلين على معاشات تكافل وكرامة. أسر الضمان الاجتماعي لهم الحق في إضافة المواليد الجدد. حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة. أصحاب المعاشات الحاصلين على مبلغ أقل من 2500 جنية أن تكون اضافة المواليد الجدد يتراوح أعمارهم حتى 4 سنوات. يتيح لمالك البطاقة تسجيل كحد أقصى 3 أفراد.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024