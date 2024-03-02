خلاص على الابواب.. تحديد موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل التعلمية والجامعات

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 التي يرغب جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفتها، حيث مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في يوم السبت 10 فبراير الماضي أصبح البحث عن مواعيد الامتحانات النهائية هو ما يشغل عقولهم هذه الفترة، خاصةً أن الترم الثاني يعتبر أقصر في المدة الزمنية من الترم الأول فهو ينتهي في شهر مايو القادم وتبدأ حينها بداية امتحانات الترم الثاني، وفيما يلي سوف نتعرف على الخطة الزمنية للامتحانات الخاصة بصفوف النقل والثانوية العامة لكي يتحضر الطلاب إلى خوضها بنجاح.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

هناك عدد من التصريحات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من خلال وزارة التربية والتعليم والتي تخص بالذكر فيها موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والتعليم الفني والثانوية العامة وحتى التعليم الأزهري، كما وضعت وزارة التعليم العالي جدول زمني لبدء الامتحانات لطلاب الجامعات الحكومية، وقد جاءت مواعيد الامتحانات على هذا النحو:

تبدأ امتحانات صفوف النقل للمراحل الإبتدائية والإعدادية فإنها سوف تكون بدايةً من 25 مايو 2024.

تبدأ امتحانات طلاب الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

امتحانات الثانوية العام تكون بدايةً من 15 يونيو 2024.

امتحانات الجامعات تكون بدايةً من شهر يونيو القادم، لكن تختلف مواعيدها حسب كل جامعة.

موعد امتحانات النقل الأزهري

تجدر الإشارة إلى أن التعليم الأزهري منفصلًا عن التعليم العام من حيث مواعيد الامتحانات وأداء الاختبارات الخاصة بالمعاهد الدينية في جميع محافظات الجمهورية، وقد اختلفت أيضًا بداية الفصل الدراسي الثاني فهو بدأ في يوم 11 فبراير وهو بعد بدء الدراسة في التعليم العام بيوم واحد وتستمر حتى شهر يونيو، كما أن التعليم الأزهري حتى هذه اللحظة لم يعلن عن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.