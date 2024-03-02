اعرف الصح “وزارة المالية تحسم الجدل” موعد صرف صرف رواتب شهر مارس 2024 قبل ولا بعد رمضان؟ وما هي قيمة الرواتب بعد الزيادة

موعد صرف رواتب شهر مارس 2024، أوشك انطلاق موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة خلال عدة أيام فمن المقرر أنه سوف يتم ايداع الرواتب بزيادة إضافية جديدة تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية بناءً على تعليمات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويأتي ذلك كنوع من أنواع الدعم لفئات الشعب المصري، ويبحث الجميع عن ما إن كان موعد الصرف سيكون قبل بداية شهر رمضان المبارك وهل سيكون هناك تبكير في الصرف أم أن موعد الصرف سيكون دون تغيير، هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

موعد صرف رواتب شهر مارس 2024

تم الكشف عن موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 من قِبل وزارة المالية خلال حسمها للجدل حول تبكير موعد صرف الراتب مع الزيادة الجديدة حيث أكدت الوزارة على أنه لا وجود لتبكير صرف الرواتب قبل شهر رمضان، وأكدت على أن صرف الزيادة الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنية بداية من شهر مارس الجاري، حيث من المقرر سيتم صرف رواتب شهر مارس على أيام متتالية وفقًا لما أعلنته الوزارة والذي يتمثل في الآتي:

تصرف الرواتب بدءاً من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024.

يليه يوم الأحد 24 مارس 2024.

ثم يوم الأثنين 25 مارس 2024.

يعقبه يوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

بعد ذلك يوم الأربعاء 27 مارس 2024.

تختلف أيام الصرف من وزارة للأخرى ومن مصلحة حكومية لأخرى.

قيمة زيادة رواتب شهر مارس 2024

بعد إعلان وزارة المالية عن موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 لجميع موظفي الدولة، يأتي موضوع قيمة الزيادة الجديدة في المقدمة إزاء التساؤلات الكثيرة من قبل المواطنين، فسوف نعرض لكم لائحة رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة والتي تتمثل في الاتي:-

رواتب الوظائف “الدرجة الممتازة” بلغت 12,200 جنيه.

بلغ راتب الموظفين للدرجة العليا نحو 10,200 جنية

رواتب المناصب الإدارية “درجة مدير عام” تبلغ 9200 جنيه.

رواتب الدرجة الأولى تبلغ 8200 جنيه.

رواتب الدرجة الثانية تقدر بـ 8000 جنيه.

رواتب الدرجة الثالثة بقيمة 7500 جنيه.

رواتب الدرجة الرابعة تبلغ 7000 جنيه.

رواتب الدرجة الخامسة بلغت 6500 جنية.

رواتب الدرجة السادسة بلغت 6000 جنية.

حقيقة تبكير صرف رواتب شهر مارس 2024

يتساءل الجميع عن حقيقة صرف رواتب شهر مارس 2024 خاصة مع انتشار الأقاويل أن صرف الرواتب سيكون قبل بداية شهر رمضان في يوم الثامن أو التاسع من شهر مارس 2024، إلا أن وزارة المالية قد أشارت إلى الرواتب ستصرف في موعدها بشكل طبيعي دون حدوث تبكير في الصرف حيث سيتم صرف الرواتب في يوم 21 مارس وحتى 27 مارس.