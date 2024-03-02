【﻿سجل　الآن】آخر مستجدات وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 ورابط التسجيل في المنحة

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية منحة العائلات المعوزة مساعدة للفقراء والمحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود، ومن ثم يتساءل الجميع عن آخر مستجدات وزارة الشؤون الاجتماعية منح 300، كما أيضا يساءلون عن طريقة الحصول على منحة 300، والاشتراطات التي وضعتها الوزارة للحصول العائلات المعوزة على الدعم المقدم من الوزارة.

ولأهمية الأمر بالنسبة للكثيرين نبين لكم من خلال موقع البديل الإخباري طريقة الحصول على منحة 300، وما وضعته وزارة الشؤون الاجتماعية من تفاصيل حول المنحة.

آخر مستجدات وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300

وضعت منحة 300 للفئات محدودة الدخل من أجل مساعدتهم في هذه المرحلة التي يمر بها العالم كله بركود اقتصادي أدى إلى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، لذلك قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع مجموعة من الاشتراطات للحصول على منحة 300، والتي تحدد الفئة الأكثر احتياجًا والمتعرضة للظروف هشة، وقد بينت تلك الاشتراطات على موقع الوزارة، حيث يجب أولا الاطلاع عليها قبل التسجيل.

كيف طريقة التسجيل في الشؤون الاجتماعية؟

أصبح التسجيل الآن للحصول على منحة العائلات المعوزة أمر سهل، حيث يمكنك التسجيل في المنحة باتباع الخطوات البسيطة التالية:

تسليم المِلَفّ مرفقًا بالوثائق المطلوبة إلى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي. يتم تسجيل الطلب وإسناد معرف وحيد له. يتم إجراء بحث مكتبي وبحث ميداني على المِلَفّ. يتم إجراء التقاطعات الضرورية مع الجهات المعنية. يتم إدخال البيانات في نظام المعلومات. يتم إطلاق أنموذج القرار (التنقيط) لتقييم المِلَفّ. تتخذ اللجنة الجهوية القرار النهائي لإسناد الخدمة. يتم الاتصال بالمترشح وإعلامه بالقرار عبر المراسلة. للمواطن الحق في الاعتراض على القرار النهائي للجنة الجهوية.

من هم الفئات المعوزة؟

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية الفئات التي تستحق منحة العائلات المعوزة وهم الآتي:

أشخاص فقراء، أو ذات دخل محدود.

أسر ذات دخل محدود أو فقيرة.

كما يضم إليهم زوي الاحتياجات الخاصة من باب الأولوية، فالهدف من المنحة هو مراعاة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، إلى هنا وصلنا معكم لنهاية مقالنا الذي تكلما فيه عن آخر مستجدات وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300.