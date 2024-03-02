متاح الان.. لينك التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 عبر الموقع الرسمي لصندوق المعونة الوطنية

قامت المملكة الأردنية بإطلاق رابط إلكتروني حتى يتمكن المواطنين من التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024، وذلك بعد أن أعلنت المملكة عند بدء صرف المكرمة الملكية قبل بداية شهر رمضان الكريم لمساعدة المواطنين محدودي الدخل والتحسين من مستوى معيشتهم وأوضاعهم المادية، وقد كشفت الهيئة الخاصة التي تقوم بالإشراف على هذه المعونات عن وجود شروط لا بد أن تتوافر على المواطن المتقدم ليحصل على الدعم الذي يقدر قيمته بـ 100 دينار، لذلك تم فتح التسجيل إلكترونيًا للحصول على المكرمة من خلال موقع صندوق المعونات تيسيرًا على المواطنين ولتجنب الزحام في الهيئات الحكومية.

التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

أصبح بإمكان المواطنين الآن التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 المقدمة من سمو الملك عبدالله، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول عبر الرابط الخاص بصندوق المعاونات .

قم باختيار “المكرمة الملكية”.

اختر “التسجيل في المكرمة الملكية”.

قم بإدخال جميع البيانات والوثائق المطلوبة.

انتظر حتى يتم إرسال رسالة تتضمن الرد إما بالرفض أو الموافقة.

شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية 2024

أوضحت الجهات المختصة عن وجود بعض الشروط الواجب توافرها في كل مواطن متقدم للحصول على المكرمة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: