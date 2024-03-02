“لينك منصة مظلتي”.. خطوات الاستعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين العراقيين، ومن بين هذه الخدمات يأتي توفير برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة المقررة في شهر فبراير لعام 2024، يعبر العديد من المواطنين الذين قدموا طلبات للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عن حماسهم لمعرفة نتائج القبول من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

خطوات الاستعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

إليك خطوات الاستعلام أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 في جميع أنحاء العراق:

قم بزيارة منصة “مظلتي” المخصصة للعمليات الإلكترونية في جميع أنحاء دولة العراق.

انقر على خيار “استعلام عن نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية”.

اختر المحافظة والوجبة السابعة، ثم قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

قم بتسجيل اسمك ورقم البطاقة الشخصية الخاصة بك، وأدخل باقي البيانات المطلوبة.

قم بتحميل كشوفات نتائج أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء العراق.

يمكنك بعد ذلك البحث عن اسمك أو أي اسم آخر من المتقدمين العراقيين الذين يبحثون عن دعم الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد تنزيل جميع كشوفات أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية للعام الحالي.

نأمل أن يكون هذا الإرشاد مفيدًا للمواطنين العراقيين الباحثين عن معلومات حول حالة طلباتهم لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

شروط الموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية

المواطنون العراقيون الراغبون في التعرف على الضوابط والأحكام الضرورية للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة من الدفعة القادمة في دولة العراق يمكنهم الاطلاع على التفاصيل التالية: