حالًا حملها ودور على اسمك.. كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من منصة مظلتي

لا يزال البحث كبير حول معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فيريد الأشخاص الذين تقدموا بطلب لتلقي هذا الدعم من ذلك البرنامج التعرف على حالة الطلب الخاص بهم سواء تم قبوله أو رفضه، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم خطوات الاستعلام عن هذه الكشوفات المتضمنة الأسماء المقبولة، بجانب الشروط اللازمة للتسجيل في هذا البرنامج.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى طريقة استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والتي تكون كما يلي:

التوجه إلى منصة مظلتي الرسمية من خلال النقر على هذا الرابط.

النقر على زر الرعاية الاجتماعية.

انتقاء أيقونة أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

انتقاء الوجبة السابعة.

انتقاء المحافظة.

انتقاء زر تنزيل كشوف الرعاية الاجتماعية.

كتابة الاسم الخاص بك بخانة البحث بالكشوفات.

النقر على أيقونة بحث.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

لقد أوضحت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه في العراق جميع الشروط التي تكون لازمه لكي يسجل المواطن في هذا البرنامج ويحصل على الدعم الذي يقدمه وفيما يلي هذه الشروط: