أحصل علي 100 دينار.. شروط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 وخطوات التسجيل

تشهد الساعات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بشروط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية، بعد إطلاق الملك الأردني عبد الله الثاني هذه المبادرة، تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية وزيادة الدخل الشهري للمواطنين، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، يجدر بالذكر أن هذه المساعدة ستُصرف قبل حلول شهر رمضان الكريم، مما يبرز التزام الحكومة والملك عبد الله الثاني بتحقيق استقرار الحياة للأسر الأردنية خلال هذا الشهر المبارك.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

اليكم شروط التسجيل في المكرمة الملكية الاردنية 2024:

الفرد المتقدم يجب أن يحمل الجنسية الأردنية.

يجب أن يكون للفرد إقامة في الأردن لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يندرج المتقدم ضمن فئة محدودي الدخل.

يجب أن يكون المتقدم من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.

يجب أن يكون المتقدم أحد المستفيدين من الدعم النقدي المؤقت.

يجب أن يكون المتقدم أحد المستفيدين في برنامج الحفاظ على الأمان الاجتماعي.

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار

قامت الحكومة الأردنية بالإعلان عن الرابط الرسمي للتسجيل في المكرمة الملكية للعام الحالي 2024، والتي تبلغ قيمتها 100 دينار أردني، ويمكن القيام بذلك عبر موقع تكافل الإلكتروني الرسمي، فيما يلي خطوات التسجيل: