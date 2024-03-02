“ذاكر كويس قربت“ موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وضوابط الامتحانات

يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن موعد الامتحانات الخاصة بهم لعام 2023/2024، والجدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع من قبل وزير التربية والتعليم وكان ذلك الاجتماع في المركز القومي للامتحانات في المقطم، وتم اتخاذ الكثير من القرارات التي تخص امتحانات الثانوية العامة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن وزير التربية والتعليم أكد على أن يكون فترة كافية ما بين المواد لجميع الشعب وذلك لإعطاء مساحة للمراجعة بالنسبة للطلاب، وبناء على ذلك سوف يتم عقد امتحانات المواد الخارجة عن المجموع بداية من يوم الإثنين الموافق 10 من يونيو 2024، كما أنه سوف يتم بدء المواد الأساسية بداية من يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024، وأكد أيضا أنه لم يتم إطلاق جدول اختبارات الثانوية العامة حتى الوقت الحالي ولكن من المقرر إطلاقه عما قريب.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024

صرح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم إطلاق الامتحانات بنفس عدد الأسئلة مثل السنوات السابقة ولكن سوف يتم تغيير صياغة الأسئلة بحيث تكون واضحة بالنسبة للطالب، كما أكد أيضا على أن عدد الأسئلة سوف يكون مناسب للوقت المحدد وقرر أيضا أنه سوف يتم توزيع الدرجات على خطوات الإجابة وليس الإجابة النهائية، أما فيما يخص الأسئلة المقالية سوف يتم وضع أسئلة تكون الإجابة الخاصة بها هي إجابة واحدة ولا تقبل الاحتمالية، ويجب العلم أن الامتحانات سوف تكون بنظام الأوبن بوك بمعنى أن الطالب سوف يستلم كتيب المفاهيم مع بداية الامتحانات ويقوم بتسليمه عقب انتهاء الامتحان للمراقب.