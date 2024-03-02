من بيتك هتعرف هي كام .. الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2024 عبر موقع الشركة القابضة لمياه الشرب

قام العديد من المستخدمين العدادات التقليدية بالتساؤل عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أن شركة المياه قامت بالكشف من خلال المنشور المتعلق بها بالصفحة الرسمية الخاصة بها بفيسبوك الطريقة التي لابد من أن تيتم السير عليها لكي يتم الاستعلام عن تلك القيمة الخاصة بالفاتورة وفيما يلي سوف نرفقها لكم.

الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس

قامت شركة المياه وتحدي الخطوات اللازمة التي تخص الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس وهي كما يلي:

في البداية عليك التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب من خلال النقر على هذا الرابط.

بعد ذلك يتوجب عليك انتقاء زر خدماتنا.

انتقاء أيقونة “احسب فاتورتك بنفسك”.

إدخال كل البيانات المرادة منك بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

في النهاية يتوجب عليك النقر على أيقونة استعلام.

سداد فاتورة مياه شهر مارس 2024 عن طريق فوري

لقد بينت شركة المياه أنه من الممكن أن يتم سداد الفاتورة بكل سهولة عن طريق شركة فوري وهذا باتباع الخطوات التالية: