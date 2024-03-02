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شوف طلب وظيفتك وصل لفين .. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف 2024 والشروط المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية
ترتفع معدلات البحث عن كل ما يخص نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف 2024 التي تتعلق بتعيين ما يقرب من حوالي 2000 إمام وعامل وأيضًا الشروط المرادة التي من اللازم أن تتوفر في جميع الأشخاص الذين يرغبون في التقديم على تلك الوظائف، وفيما يلي سوف نرفق لكم خطوات الاستعلام عن تلك النتيجة وأيضا شروط الالتحاق بالوظائف.
نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف 2024
من الممكن لكل الأشخاص الذين يريدون معرفة نتيجة مسابقة الأوقاف أن يقوموا بالذهاب لبوابة الوظائف الحكومية من خلال النقر على هذا الرابط، فإن كانوا مستوفون جميع الشروط التي تم تحديدها من جانب وزارة الأوقاف فسيكون بإمكانهم الالتحاق بالوظائف بكل سهولة ويسر.
شروط وظائف وزارة الأوقاف
هناك شروط ضرورية يلزم أن تكون متوفرة في كل المواطنين الذين يريدون التقديم بوظائف وزارة الأوقاف، فمن ضمن هذه الشروط كل ما يلي:
- لابد من أن تكون الجنسية الخاصة بالمتقدم مصرية.
- كذلك أنه لابد من أن يكون الشخص متمتع بحسن السير والسلوك.
- هذا بالإضافة إلى أنه لابد من أن يكون عمر المواطن أقل من 40 سنة.
- كذلك أنه لا بد من النجاح في الكشف الطبي.
- هذا بالإضافة إلى أنه من اللازم النجاح في تحليل المخدرات.
- كذلك يجب أن يتم النجاح في التدريبات المقررة.
- كذلك أنه ينبغي أن يكون التقدير الخاص بالمتقدم مقبول أو أعلى من ذلك.
- هذا بجانب أنه لا بد من عدم الحكم على المواطن قبل ذلك بأي حكم تأديبي.
- ألا يكون قد تم الحكم عليه بوظيفه تصل بالشرف.