يلا بسرعة الحق خد شقة.. رابط حجز وحدات الإسكان 2024 في مصر عبر صندوق الإسكان والشروط المطلوبة

يقوم الأشخاص بالبحث عن رابط حجز وحدات الإسكان 2024 في مصر، حيث تقوم الحكومة في مصر بالسعي بقصارى جهدها لإتاحة وحدات وشقق سكنية لجميع الشباب مصر وذلك بتسهيلات في الدفع، كذلك أنها أوضحت الشروط اللازمة لحجز هذه الشقق والأوراق المطلوبة أيضا، وفيما يلي سنقوم بتوضيح هذه الشروط وأيضا خطوات الاستعلام عن حجز هذه الشقق.

حجز وحدات الإسكان 2024 في مصر

صار من الممكن حجز وحدات الإسكان 2024 في مصر باتباع الآتي:

لابد ان تكون الجنسية الخاصة بالمتقدم مصرية.

كما أنه لابد من عدم تخطي سن المتقدم عن 50 سنة.

بالإضافة إلى انه لابد أن يكون سن متقدم 21 عام كحد أدنى.

كذلك أنه لا بد من أن يتم دفع القيمة المتعلقة بالشقق السكنية عن طريق الخدمة الخاصة بالتمويل العقاري.

كذلك أنه لا يجب أن يكون عند الشخص شقق سكنية أخرى.

لا بد من ألا يكون قد نال وحدة من الوزارة الخاصة بالإسكان.

كما أنه لابد من أن يكون راتب المواطن منخفض أو متوسط ولا يجب أن يكون أقل من 6000 جنيه مصري.

بالإضافة إلى أن لا ينبغي أن يزيد عن حوالي 8000 جنيه مصري.

الاستعلام عن وحدات الإسكان

يمكن الآن أن يتم الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بمنتهى السهولة عن طريق السير على النقاط الآتية: