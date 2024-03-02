“الحق قدم” رابط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2024 محافظة الاسكندرية والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من الشباب عن رابط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2024 محافظة الاسكندرية، والتي أعلنت عنه وزارة الاسكان والتعمير ليتمكن الشباب المقبلين على الزواج الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة وأقساط تتناسب مع جميع الفئات، وأعلنت الوزارة عن توافر الوحدات في جميع محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2024 محافظة الاسكندرية…

شقق الاسكان الاجتماعي 2024

حيث أعلنت وزارة الاسكان والتعمير عن طرح شقق الاسكان الاجتماعي لعدد كبير من الشباب المقبل على الزواج، وأكد مصدرؤ مسؤول بالوزارة أن طرح الشقق بمساحات مختلفة على أن تتحمل الدولة جزء كبير من قيمة الوحدة السكنية، مضيفاً إلى أن الوحدات السكنية سوف تكون متوفرة في عدد من المحافظات وهي: الجيزة والقاهرة والاسكندرية،وتختلف مساحات الشقق والتي تتكون من 2 غرفة وصالة بمساحة 75 متر، وشقق أخرى مساحتها تبلغ 90 متر مكونة من 4 غرف وصالة، وأعلنت وزارة الاسكان عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي وإليكم الخطوات ….

زيارة الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري من هنا.

اضغط على الاستعلام عن الوحدات السكنية .

اختر الوحدة السكنية وحدد مساحة الوحدة.

تأكد من اختيار المحافظة التابعة لك.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

وفي النهاية اضغط على “تسجيل”.

شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام.

أن يلتزم المتقدم بتسديد مقدم الوحدة السكنية الذي سوف تحدد الوزارة,

ألا يقل دخل المتقدم عن 6 آلاف جنيه للأعزب وألا يقل عن 8 آلاف جنيه للمتزوج.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024