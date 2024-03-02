الحق جهز ورقك ويلا.. الاوقاف تعلن رابط التقديم في مسابقة الأئمة 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

ننشر لكم مسابقة الأئمة 2024، حيث قام وزير الأوقاف السيد محمد مختار جمعة بالإعلان مسابقة الأئمة التي ستقوم بتعيين عدد 1000 إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، كما تم الإعلان أيضًا عن شروط الالتحاق بها، على أن تبدأ عملية التقديم اعتبارًا من أول مارس حتى 16 مارس 2024، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذه المسابقة.

مسابقة الأئمة 2024

نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية تفاصيل مسابقة الأئمة 2024، على أن يقوم الراغبون في التقدم من الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية للتقديم اعتبارًا من الأول من مارس 2024 لمدة 15 يومًا، ويختص دور المتقدم على إمامة المصلين في الصلاة، وإلقاء الخطب في الجمع والأعياد، وكذلك الإشراف على كافة الأنشطة التي تتم داخل المسجد وملحقاته.

شروط التقديم في مسابقة الأئمة 2024

سيتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط وهي على النحو التالي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة وقت التقديم.

يلزم ألا يقل تقدير المتقدم عن مقبول.

ضرورة أن يقوم المتقدم بإرفاق كافة المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم وتتمثل في: صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة الموقف من التجنيد، صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول، إيصال الإيداع البنكي، بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

سداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع البنكي حيث يلتزم المتقدم بإيداع مبلغ 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر.

يجب مطابقة البيانات والمعلومات بالأوراق والمستندات الرسمية.

التخصصات المطلوبة للتقديم في مسابقة الأئمة 2024

قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن التخصصات المطلوبة للتقديم في المسابقة وهي على النحو التالي: