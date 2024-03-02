ثبتها قبل رمضان.. تردد قناة cbc الجديد 2024 أقوى المسلسلات الرمضانية

تردد قناة cbc الجديد 2024 الذي تم انطلاقها منذ عدة سنوات وحقق أول ظهور لها نجاح كبير و نسب مشاهدة فاقت كل التوقعات ونالت إعجاب الكثير من المتابعين، cbc هي قناة مصرية مملوكة لشركة المتحدة الإعلامية، بداية البث التجريبي لها في يوليو لسنة 2012 وقد مضى على هذا الانطلاق فيما يقارب نحو 12 عام من التميز والإبداع، سي بي سي تقوم بدور كبير وتنقل أهم البرامج التي تحظى على إعجاب الجمهور المتابع

وتهتم القناة بمناقشة العديد من القضايا وتعمل على حل المشاكل وطرح العديد من النماذج عبر البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها، حيث تضم القناة نخبة من أشهر الإعلاميين، وتهتم القناة بالجانب الطبي والديني كثيراً، ومازالت القناة تواصل تقدمها لتصل إلى أعلى مكانة، وخلال التقرير التالي نتعرف سوياً على تردد قناة cbc الجديد 2024.

تردد قناة cbc الجديد 2024

مشاركة قوي من شبكة سي بي سي في رمضان 2024، وتهتم القناة أن تقدم برامج متنوعة بين دينية وطبيبة وبرامج طبخ، كما تقدم القناة باقة كبيرة من أهم المسلسلات الجديدة منها الحشاشين وإمبراطورية ميم وسر إلهي ومسلسل العتاولة و عتبات البهجة ومسلسل محارب ومسلسل مليحة ومسلسل بيت الرفاعي وغيرها الكثير من تقديم كبار نجوم الدراما المصرية، ويمكنكم بكل سهولة ضبط إشارة القناة على الجهاز بشكل مجاني من خلال إضافة الرموز التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11972.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: hd.

خطوات ضبط قناة cbc على الجهاز

تعمل القناة على جميع الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بدون تشفير على مدار 24 ساعة بدون توقف و لبدء التنزيل عليكم اتباع ما يلي:

أولاً فتح الجهاز ثم التوجة إلى خانة الإعدادات العامة للجهاز. اختر ضبط يدوي. حدد القمر الصناعي. إضافة رموز القناة. النقر على تثبيت الآن. ثم انتظر ثواني والنقر تشغيل.

تردد قناة سي بي سي cbc على عرب سات