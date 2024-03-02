بادر بالتقديم.. موقع تسجيل منحة البطالة في الجزائر 2024 عبر minha.anem.dz للحصول على 15 ألف دينار شهري

واحدة من ضمن المنح التي يستفيد منها الشعب الجزائري هي منحة البطالة، حيث التسجيل عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل على شبكة الإنترنت، ومن ثم إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم، وحال توافر شروط المنحة به يحصل على دعم شهري بقيمة 15 ألف دينار جزائري، وعبر “البديل” نذكر لكم موقع تسجيل منحة البطالة وكيفية التسجيل في المنصة ومتى تنزل كل شهر؟

موقع تسجيل منحة البطالة

تسجيل في منحة البطالة يكون عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل، ويُقبل من تتوافر به شروط منحة البطالة 2024، ويمكن التسجيل باتباع خطوات سهلة وبسيطة تأتي على هذا الترتيب:

على المتقدم/ ة الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الموجودة على الشبكة.

الموجودة على الشبكة. ستجد في الواجهة كلمة “تسجيل” قم بالنقر عليها.

أضف رقم بطاقتك ورقم التعرف الوطني، ثم انقر على “إرسال”.

استكمل باقي الإجراءات الخاصة بالتقديم، وبالنهاية انقر على “تأكيد” بعد أن تختار موعد للمقابلة.

شروط التسجيل في منحة البطالة

أرفقنل لكم موقع تسجيل منحة البطالة وطريقة التسجيل بالمنحة، وبالنسبة لشروط التسجيل فهي على النحو التالي:

عمر المتقدم ما بين 19 إلى 40 عام.

ينبغي أن يكون المتقدم لديه طلب عمل مفعل بالوكالة المحلية للتشغيل.

ألا يسبق أن استفاد المتقدم قبل ذلك من واحدة من مساعدات الحكومة.

ينبغي ألا تمتلك نشاط تجاري خاص بك، بل لا يوجد دخل شهري خاص.

ضرورة توضيح الموقف من خدمة الوطن.

علمًا بأن منحة البطالة بقيمة 15 ألف دينار جزائري يتم إيداعها في الحساب البريدي للمتقدم من يوم 26 إلى يوم 28 من كل شهر، وذلك حسب أرقام حساب البريد الخاص بالمتقدم.