المالية تعلن.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بالزياده الجديدة 50%

بالتزامن مع بداية شهر مارس ازداد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث يتم البحث بشكل كبير عن موعد صرف المرتبات التي تحمل الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الماضية، والتي أقر فيها زيادة نسبة الأجور بنسبة 50% ووضع الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين والموظفين بالقطاع الحكومي وهو 6 آلاف جنيهًا، كما صرح الرئيس عن زيادة في المعاشات بنسبة 15% على أن يتم صرفها في شهر مارس، وذلك من أجل دعم المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار والعيش بحياة كريمة وسط الأزمة الإقتصادية التي نعيشها هذه الفترة، ومن خلال موقعنا سوف نستعرض الموعد المحدد لصرف الرواتب لكافة العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

بعد الشائعات التي ترددت في الأيام الماضية حول تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، أعلنت وزارة المالية عن أن صرف المرتبات سوف يتم في المواعيد الرسمية والمحددة من قبل الدولة وهي بدايةً من 21 من كل شهر ويستمر الموظفين في صرف رواتبهم على مدار 5 أيام لتنتهي في 27 من كل شهر، وأقرت أنه لا يوجد أي تغيير أو تبكير لصرف رواتب شهر مارس وأنها سوف يتم صرفها في مواعيدها المحددة بدون أي تغيير.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أعلنت قبل أيام الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بأنه من المقرر صرف معاشات شهر مارس بدايةً من يوم الجمعة 1 مارس والذي تم بالفعل البارحة وقد تم صرف المعاشات مرفقة بالزيادة الجديدة، كما وفرت الحكومة بعض الأماكن لصرف المعاشات تجنبًا للزحام بين المواطنين، وهذه الأماكن نوضحها فيما يلي: