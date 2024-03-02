شاهد الان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 151.. عبر تردد قناه تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة 2024 على النايل سات 

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة 2024 من الترددات التي تثير اهتمام الكثيرين حيث أن تلك القناة مميزه بمحتواها الدرامي المميزوالشيق؛ حيث أنها تقديم باقة من المسلسلات الشهيرة بصورة مجانية وبلا فواصل وإعلانات مملة ومزعجة، بالإضافة أنها تعرض مجموعة من الأعمال التركية الجديدة والمشهورة المدبلجة بالعربية، بجانب ذلك أنها تعرض عدة برامج إخبارية يتم من خلال بت الأحداث الجارية بالعالم العربي وبالجزائر بصفة خاصة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة 2024

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة 2024 يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر من خلال النقاط التالية:

تردد قناة الفجر : 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

طريقة استقبال تردد قناة الفجر على جهاز المشاهد

يستطيع المشاهد استقبال تردد القناة للاستمتاع بما تبثه وتعرضه، وذلك من خلال متابعة النقاط التالية:

أولاً يتم الضغط على زر القائمه من خلال الريموت الخاص بجهازالمشاهد بالرسيفر.

وبعد ذلك يتم اختيار القمر الصناعي لاستقبال القناة سواء كان القمر الصناعي نايل سات أوالقمر الصناعي عرب سات.

ومن ثم يتم إدخال تردد القناة ومعدل الترميز، وكذلك معدل تصحيح الخطأ.

وبعد ذلك يتم الضغط على زر البحث.

وبعد إدخال تلك البيانات يتم الانتظار بضعة دقائق حتي تظهر القناة على قائمة البحث.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تتميز القناة بالعديد من المزايا التي جعلتها تكتسب شهرة واسعة ومن تلك المميزات: