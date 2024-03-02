تعرف حالاً.. موعد مباراة الزمالك و سوار في كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2024 والقنوات الناقلة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد مباراة الزمالك و سوار في كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2024 التي يدخل فيها كلا الفريقين في منافسة قوية، بعد أن استطاع الزمالك أن يحقق الفوز أمام نظيره سوار في الأسبوع الخامس من الكأس بنتيجة 4-0، ولذلك بدأ فريق سوار التجهيز لهذا اللقاء منذ عدة أيام لكي يعوض خسارته السابقة ويأمل أن تكون المباراة القادمة أفضل ويحصل فيها الفريق على رصيد من النقاط بعد فقط 3 نقاط في اللقاء السابق

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة نادي الزمالك أمام نظيره قوية ومميزة يحصد فيها الفريق المزيد كي يحافظ على صدارته في كأس الكونفيدرالية لهذا الموسم، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك و سوار في كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2024.

موعد مباراة الزمالك و سوار في كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2024

المواجهة النارية المرتقب بين الزمالك وسوار بدء العد التنازلي لها من الآن و سوف تنطلق في غضون 24 ساعة الأحد الموافق 3 من مارس 2024، ويدخل الزمالك في منافسة قوية أمام سوار في الأسبوع السادس من منافسة كأس الكونفيدرالية الأفريقية على ارضية ملعب استاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 5 مساءً حسب توقيت القاهرة والساعة 6 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والساعة 7 مساءً حسب توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد سوار

مازال فريق الزمالك يتربع على صدارة مجموعته b في كأس الكونفيدرالية برصيد 13 نقطة ويحتل سوار الترتيب الرابع مقابل نقطة واحدة، ولذلك هناك بحث كبير ورائج منذ بداية مطلع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 2 من مارس، حول القنوات التي تقوم بنقل البث الحي المباشر لمباراة كلا الفريقين الزمالك أمام سوار تشوقاً للأجواء، وسوف يتم نقل البث المباشر عبر شاشة قناة بي ان سبورت اكسترا 1 بصوت المعلق محمد فوزي وعلى قناة تايم سبورت الأرضية بصوت المعلق وليد الفقي.