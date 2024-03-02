“هتاخد 1000 جنية قبل رمضان“ التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية وشروط التسجيل mom.manpower.gov.eg

قامت الحكومة المصرية بإطلاق منحة العمالة غير المنتظمة 2024، وهي يتم صرفها للأشخاص الذين ليس لديهم فرص عمل أو راتب ثابت وذلك من أجل توفير حياة كريمة ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة وفق مجموعة من الشروط التي حددتها الجهات المسؤولة والتي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة العمالة غير المنتظمة 2024

وفقا لما صرحت عنه وزارة العمل أنه يتم صرف المنحة والتي قيمتها 1000 جنيه مصري، تم صرف المنحة بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تفشي فيروس كورونا وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التقديم على المنحة وهي:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم وكلمة السر. ثم بعد ذلك قم بالدخول على خانة العمالة الغير منتظمة. قم بملء نموذج التقديم من خلال إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: يرجى تقديم وثيقة تثبت أن المتقدم ليس لديه عمل ثابت، نسخة من بطاقة التأمين الاجتماعي، عنوان السكن الخاص بالمتقدم، فاتورة غاز وكهرباء ومياه ويجب أن تكون حديثة. أخيرا قم بالضغط على زر إرسال الطلب، وسوف يتم التحقق من استحقاق المتقدم للدعم وسوف يتم التواصل معكم من خلال رسالة نصية.

شروط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول المنحة وهي: