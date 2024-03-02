أزمة دفن جثمان حلمي بكر…. وأسرته تتقدم ببلاغ رسمي ضد زوجته لهذا السبب

أزمة دفن جثمان حلمي بكر، بعد انتشار خبر وفاة الملحن الشهير حلمي بكر وبدأت عدد من الأخبار تنتشر في العيد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، وخلال الساعات الأخيرة خرج الفنان مصطفى كامل عن صمته بسبب أزمة دفن جثمان الموسيقار الشهير حلمي بكر.

أزمة دفن جثمان حلمي بكر

نشر الفنان مصطفى كامل على الصفحة الرسمية له على الفيس بوك قائلاً: «ما زالت حتى الآن كل تفاصيل الدفن الخاصة بالراحل الكبير الأستاذ حلمي بكر غير واضحة المعالم، وما زالت الأخبار تصلني أن السيارة التي تحمل الجثمان متوقفة على طريق الشرقية داخل كمين أمني!!!!!!! يرضي مين كده؟ لله الأمر من قبل ومن بعد».

حيث صرح الفنان “خالد بيومي” نقيب المهن الموسيقية عن أنه بعد الإعلان عن خبر وفاة حلمي بكر أكد الفنان “مصطفى كامل” عن تحمل مصاريف الجنازة كاملة على نفقته الخاصة.

وخلال حلقة الأمس من برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي “عمرو أديب” والذي شهدت مداخلة هاتفية مع مدير مديرية الصحة بمحافظة الشرقية الذي أكد أنه في انتظار نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بكفر صقر بعد أن ينتهي الخلاف بين زوجة الموسقار حلمي بكر ونجله.

وأكد “بيومي” أنه فور علمه بخبر الوفاة توجه إلى المستشفى لاستلام الجثمان، إلا أنه تفاجئ بأن أرملة حلمي بكر تمتنع عن تسليم الجثمان لاشقاء الراحل وهذا ما جعل الجميع يتوجهوا إلى قسم شرطة كفر صقر حتى يتمكنوا من حل النزاع ، انتهت الجلسة بتسليم أشقاء الراحل تصريح الدفن.

كمين أمني يوقف سيارة نقل الموتى وشجار بين ارملة حلمي بكر واشقائه

حيث أكدت ارملة حلمي بكر أنها كانت تنوي استلام الجثمان ونقله إلى شقة الراحل بمنطقة المهندسين وتشغيل التكييف عليه حتى موعد دفنه، بدلاً من أن يتم وضعه في ثلاجة الموتى، وبعد تدخل مديرية الصحة بالشرقية تم إنهاء الإجراءات وتم استلام الجثمان ونقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى كفر صقر .

وبعد ساعات من انتظار سيارة نقل الموتى إلى المستشفى لاستلام الجثمان، وبعد تحركه من أمام المستشفى حدث نزاع مرة أخرى، وتوقفت السيارة وتوجه الجميع إلى قسم شرطة السلام وتم تحرير محاضر متبادلة، ثم تحركت السيارة بجثمان الموسيقار حلمي بكر برفقة صديقه المقرب ومن المقرر أن يصل نجل الموسيقار حلمي بكر إلى القاهرة عصر اليوم قادماً من أمريكا حتى يتمكن من إنهاء اجراءات دفن والده وتلقي العزاء.