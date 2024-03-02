سجل الآن.. رابط التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين لعام 2024

تم البحث بشكل متكرر من قبل العديد من المواطنين عن رابط التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين لعام 2024، وفي هذا السياق فقد أعلنت وزارة العدل المغربية أنه سيتم تنظيم مباراة خاصة لاختيار 281 منتدبًا قضائيًا من الدرجة الثالثة للعمل في هيئة كتابة الضبط في العديد من المحاكم التابعة للوزارة بشكل رسمي، كما يحق للمتقدمين تحديد تخصصاتهم في العلوم القانونية أو الشريعة الإسلامية أو العلوم الاقتصادية والإدارية أو المجالات الاجتماعية أو المهن التمريضية وتقنيات الصحة، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال نتناول موضوع التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين 2024.

التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين 2024

يتم التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين لعام 2024 من خلال الوصول الى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية الموارد البشرية في وزارة العدل عبر الرابط الراسمي، وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن التسجيل بشكل الكتروني متاح بداية من اليوم وحتى الميعاد النهائي في يوم 12 مارس 2024، وذلك وفقًا لقرار وزير العدل المغربي رقم 10 م م ب بتاريخ 23 فبراير 2024.

شروط التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين

شروط التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين لعام 2024 في المغرب هي كما يلي:

يجب أن يكون لدى المتقدمين دراسات أساسية أو إجازة مهنية في تخصص العلوم القانونية أو الشريعة لشغل 200 منصب، وفي مجال الاقتصاد والتدبير لشغل أكثر من 50 منصب.

يجب تقديم شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية، تكون مصدقة من المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، للحصول على نحو 31 منصب.

تم تخصيص حوالي 25% من المناصب للمقاومين أو المكفولين للأمة أو العسكريين القدامى أو المحاربين القدامى، وتم تخصيص نحو 7% لذوي الاحتياجات الخاصة.

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و 45 سنة.

سيتم إعلام المتقدمين بنتائجهم من خلال إرسال رسائل نصية إلى أرقام هواتفهم.

وعن طريق تحقيق هذه الشروط يمكن للمتقدمين الانضمام الى مباراة المنتدبين القضائيين بنجاح.