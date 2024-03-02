“المداح أسطورة العودة“ مسلسل المداح الجزء الرابع في رمضان 2024 موعد العرض القنوات الناقلة

من المقرر عرض مسلسل المداح الجزء 4 وذلك بعد النجاح الذي حققه المواسم السابقة المختلفة، وهو واحد من المسلسلات الناجحة والتي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص المسلسل وموعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل المداح الجزء 4

من المقرر إذاعة المسلسل على قناة إم بي سي دراما وذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما أنه يمكنك مشاهدة المسلسل على منصة شاهد، تدور أحداث المسلسل حول شخصية صابر المداح وهو طفل تبناه إمام جامع وسوف يساعد صابر في أن يكون رجل متدين وذو خلق لكن عندما يحب فتاة سوف يترتب على ذلك تملك الشيطان منه مما يجعله يقوم بقتل أقرب الأشخاص لدى تلك الفتاة وسوف يعمل ذلك في تغيير حياته مائة وثمانين درجة، وتتصاعد الأحداث وتطور وكلما ينجح في القضاء علة عشيرة من الجن تظهر عشيرة جديدة تسعى نحو تدمير حياته.

تردد قناة إم بي سي دراما

يمكنك مشاهدة مسلسل أسطورة الوادي على قناة إم بي سي دراما ويمكنك استقبال القناة بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

أبطال مسلسل المداح

يشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين الذين نجحوا في تقديم أدوارهم ببراعة وهم: