بالزيادة 100 ألف.. توزيع رواتب المتقاعدين للمدنيين والعسكريين شهر آذار/ مارس في هذا اليوم

تقوم الهيئة الوطنية للتقاعد العامة العراقية بـ توزيع رواتب المتقاعدين على المدنيين والعسكريين في اليوم الأول من الشهر الميلادي، وهذا التوقيت تبدأ المصارف بصرف الرواتب التقاعدية للمواطنين به طالما يصادف عملًا رسميًا في العراق، ومع مصادفة اليوم للجمعة، تساءل البعض عن موعد الصرف وأيضًا قيمة الزيادة الأخيرة، ونوضح لكم هذا كله عبر موقعنا “البديل”.

موعد توزيع رواتب المتقاعدين آذار

يتم صرف رواتب المتقاعدين لدى الدولة بالعراق باليوم الأول من الشهر الميلادي، وفي حالة مصادفة اليوم لعمل رسمي يتم التأخير لأقرب يوم عمل رسمي، وقالت مصادر مسؤولة أن الهيئة الوطنية للتقاعد ستقوم بصرف الرواتب بداية من الأسبوع القادم الأحد 3 من شهر مارس لعام 2024، أي متوقع بنسبة 99% أن المعاشات سيتم توزيعها على المدنيين والعسكريين المتقاعدين غدًا إن شاء الله، علمًا بأن البعض قال أن سبب التأخير العُطلة الرسمية، والبعض وضح أن التأخير عدم توفر سيولة نقدية بالهيئة، ولكن بإذن الله تنزل الرواتب غدًا، حيث يبدأ الصرف صباح الأحد.

3 مارس 2024

زيادة رواتب المتقاعدين 100 ألف

وضحنا لكم موعد توزيع رواتب المتقاعدين، حيث صرف رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين سيكون في هذا الموعد بنسبة تتخطي 90%، وبالنسبة للزيادة، فقد سبق أن أقرت الجهات المسؤولة أن هُناك زيادة بمعاشات المتقاعدين، حيث تم رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية من مبلغ 400 ألف دينار إلى مبلغ 500 ألف دينار عراقي، وبعد الرفع أصبح أقل متقاعد يحصل على مبلغ 500 ألف دينار عراقي، وقد تم صرف الزيادة هذه من شهر نوفمبر المنصرم لكل المتقاعدين.