مفتوح الان.. لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ننشر لكم كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، حيث يعد كارت الخدمات المتكاملة مبادرة عظيمة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية من أجل توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية لذوي الإعاقات المختلفة، كما يوفر لهم فرص عمل مناسبة وغيرها من الخدمات، ومن خلال هذا المقال سنوضح تفاصيل أكثر.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

يمكن للأفراد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من خلال الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا .

حدد خيار قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

قم بالضغط على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك بدقة ومنها الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقمًا.

اضغط على أيقونة بحث.

سوف تظهر أمامك على الشاشة نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة وهي على النحو التالي:

يحق لحاملي كارت الخدمات المتكاملة التعيين بنسبة 5% من عدد العاطلين بالوظائف الحكومية.

كارت الخدمات المتكاملة يوفر لذوي الإعاقات الخدمات التعليمية المختلفة مثل توفير وسائل تعليمية، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وكذلك تعيين مرافقين مؤهلين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات التعليمية الأخرى.

كما يوفر لهم الخدمات الطبية والعلاجية.

كما يمكن لحاملي هذا الكارت الإعفاء من الضرائب.

كذلك يحق لحاملي كارت الخدمات المتكاملة الحصول على خصم تذاكر في المواصلات العامة.

الإعاقات التي يشملها كارت الخدمات المتكاملة

يشمل كارت الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقات المختلفة مثل: