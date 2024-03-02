عاجل.. أين يدفن جثمان حلمي بكر النيابة تحسم الأمر

أين يدفن جثمان حلمي بكر سؤال يطرحه الكثير من الناس بعد إعلان خبر الوفاة، وهذا ما تسبب في حدث ضجة وجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، لقد مر الملحن المصري حلمي بكر بأزمة صحية صعبة وكانت حالته تزداد تدهور وسوء يوم بعد يوم، وحسب التصريحات التي كشفت عنها زوجة حلمي بكر أن حالته صعبة للغاية وتطلب الدعاء له، وأنها جعلت المنزل مثل المستشفى لكي تهيئ له أجواء الراحة لتحسن حالة.

حيث انتشرت بعد تصريحات الزوجة العديد من الصور وكان المرض واضح على ملامحه، كما أصبح الجسد نحيف للغاية وظهر بشكل أوضح في الوجه، وقتها حزن الكثير من المحبين، وقام الكثير من المطربين بمشاركة بعض بوستات الأدعية له بالشفاء العاجل، ولن تمر فترة طويلة إلا وقد تصعد روح إلى السماء ويتلقى الجميع خبر الوفاة من قبل الأسرة بالأمس الجمعة 1 مارس، تابعوا معنا التقرير التالي لمعرفة أين يدفن جثمان حلمي بكر.

أين يدفن جثمان حلمي بكر

يود الكثير من الأشخاص المحبين الملحن حلمي بكر أن يتعرفون على مكان المقابر التي يدفع فيها الجثمان، وهذا لأن هناك خلافات بين زوجته الحالية وابنائه، وهذا ما جعل النيابة تتدخل وتحسم الأمر في هذا الموضوع، وحسب تصريحات النيابة أن جثمان حلمي بكر يظل في مستشفى السلام لحين عودة نجله الأكبر من الولايات المتحدة الأمريكية وسرعة إنهاء هذا الخلاف وتحديد مكان دفع الجثمان بالتراضي دون أي مشاكل، وهذا ما يتم تحديده والإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة فور عودة الأبناء من الخارج.

وفاة الملحن المصري حلمي بكر