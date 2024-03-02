“استعد لرمضان”.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الكل من المستفيدين يسأل عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة وهل تمت الزيادة بالفعل ومتى يتم تطبيقها لكي يستفيد منها المواطنين فقامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتوضيح للمواطنين موعد الصرف حيث يتقاضى معاش تكافل وكرامة حوالي 22 مليون مواطن، من خلال ما يلي في السطور التالية سوف نوضح لكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، حيث أنه يتم صرف المعاش يوم 15 في الشهر الميلادي، ولذلك سوف يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس يوم 15 مارس 2024 القادم، ويمكن الاستعلام عن المعاش بالزيادة الجديدة من خلال الخطوات التالية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت الوزارة لتوفير الجهد والمجهود يمكنك الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي كالاتي :

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الموجودة أعلى يسار الصفحة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في المكان المخصص له.

قم بالضغط على استعلام

سوف تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

لكل من يريد الاستفادة من تكافل وكرامة عليه تقديم الأوراق التالية:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان والسكن.

تقديم صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

تقديم صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

توفير صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

صورة من بطاقة التموين.

تقديم بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

تواجد مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

كم هو متوسط دخل تكافل وكرامة

يتراوح متوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة بجانب تمتعهم بالعديد من الخدمات.