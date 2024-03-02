“كشوفات pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والتي أصبحت متاحة أمام عدد كبير من المواطنين الراغبين في الإستعلام عن الكشوفات التي أعلنت عنها الوزارة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين، حيث صرح وزير العمل العراقي أن المواطن يمكنه بكل سهولة الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

في البداية يجب على المتقدم الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .

أو يمكنه الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

ثم الضغط على “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

بعد ذلك اضغط على “تحميل الكشوفات”

انتظر حتى يتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات .

ابحث عن اسم المواطن المراد الاستعلام عنه.

في حالة العثور على اسم المواطن اطلع جيداً على تاريخ الميلاد منعاً لتشابه الأسماء.

أما في حالة عدم عثورك على اسم المواطن يرجى انتظار تحميل باقي الكشوفات.

ما هي شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وأكد وزير العمل العراقي على أن الوزارة تسعى دائماً على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنين من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكد إلى أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على الرعاية الإجتماعية إلا أنه لم يتم الموافقة إلا على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، وهي:

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية