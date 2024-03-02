“حملها من هُنـــــا pdf”.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 spa.gov.iq عموم محافظات العراق

ما هي خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق ؟ حيث أن من أهم القضايا التي توليها الحكومة العراقية اهتمامًا هي مسألة الرعاية الاجتماعية، حيث تسعى جاهدة لتقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وفي هذا السياق فقد تم اختصاص ميزانية كبيرة لهذا الغرض، وتتم عملية التصرف في هذه الأموال من خلال هيئة الحماية الاجتماعية، كما تسعى العراق أيضًا إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في حياتهم، وتلعب الرعاية الاجتماعية دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف، حيث تقدم الدعم المادي والمعنوي للأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق

وقد جاءت خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية لعام 2024 كما يلي:

أولا الدخول إلى رابط الاستعلام عبر منصة مظلتي عبر الرابط الرسمي.

إدخال الرقم الوطني العراقي.

إدخال رمز التحقق المرئي.

الضغط الآن على زر “بحث”.

بعد البحث، سيظهر لك اسمك ووضعك الحالي في نظام هيئة الحماية الاجتماعية.

إذا لم تجد اسمك في قوائم المشمولين في الرعاية فهذا يعني أنك لست مشمولاً في نظام الرعاية الاجتماعية في الوقت الحالي.

يمكنكم تقديم طلب للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الحماية الاجتماعية.

يمكنك أيضا التوجه إلى أحد مكاتب هيئة الحماية الاجتماعية في منطقتك لتقديم طلب للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

وقد جاءت شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 كما يلي: