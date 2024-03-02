“لولو يا لولو وينك يا لولو”.. تردد قناة وناسه الجديد بأعلي جودة.. نزلها وفرحي الأولاد..!

قناة وناسه هي إحدى القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال، وتهدف إلى تقديم برامج ترفيهية وتعليمية تناسب فئة الأطفال في مختلف الأعمار، تتميز قناة وناسه بمحتوى متنوع يشمل الرسوم المتحركة، البرامج التعليمية، الألعاب الحركية، والمسابقات الثقافية التي تساعد على تنمية مهارات الأطفال بطريقة ممتعة وتشجيعهم على الاستكشاف والتعلم.

تردد قناة وناسه الجديد

تعتبر قناة وناسه مكانا آمنا ومسليا للأطفال حيث يمكنهم الاستمتاع بالمشاهدة دون الحاجة إلى القلق بشأن المحتوى، بالإضافة إلى ذلك، تعمل القناة على تعزيز القيم الإيجابية مثل الصداقة، والتعاون، والاحترام، والإبداع من خلال برامجها ومسلسلاتها المختارة بعناية، بفضل تنوع محتواها وجودته، تعتبر قناة وناسه وجهة مفضلة للعائلات التي تبحث عن تجربة ترفيهية تناسب الأطفال وتحفزهم على الاستكشاف والتعلم بطريقة ممتعة ومفيدة، واليكم التردد الجديد لقناة وناسه

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

محتوي ومميزات قناة وناسه

قناة وناسه هي قناة تلفزيونية مصرية مخصصة للأطفال، وتقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع يستهدف الفئة العمرية الصغيرة. تشمل مميزات القناة ما يلي: