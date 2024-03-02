“منصة تعليمية” ثبت تردد قناة العراقية 2024 على الأقمار الصناعية لمتابعة جميع المناهج التربوية العراقية

واحدة من الترددات التي يُبحث عنها بشكل يومي مستمر هي تردد قناة العراقية، حيث قناة عراقية رسمية تربوية تابعة للحكومة العراقية، وتتميز القناة بوجودها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ونذكر لكم عبر “البديل” تردد القناة وطريقة لقطه على مختلف الأقمار الصناعية، فتابعونا.

تردد قناة العراقية التربوية

العراقية التربوية هي قناة رسمية حكومية تتبع حكومة دولة العراق، والمشرف عليها بشكل خاص وزارة التربية والتعليم في العراق، وتقوم القناة بعرض كل الشروحات للمناهج التربوية بدولة العراق، وقد انطلقت للمرة الأولى في عام 2003 وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، علمًا بأن الهدف الأول منها هي مساعدة الطلبة والطالبات على التحصيل الدراسي، وقد زاد اهتمام الطلبة بها بشكل خاص في عام 2020 عند انتشار جائحة كورونا في العالم أكمله وأصبحت منصة تعليمية كبيرة تخدم قطاع عريض من الطلاب والطالبات، وتأتي تردداتها على النحو التالي:

النايل سات

تردد القناة: 10775.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

تصويب الخطأ على رقم 5/6.

عرب سات

تردد القناة: 10776.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقبال تردد قناة العراقية التربوية

أتاحت التربية والتعليم العراقية قناة العراقية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بدر، ويمكن استقبال القناة وفقًا لتلك الخطوات:

الضغط على القائمة من الريموت.

اختيار إضافة قناة من قائمة الأقمار الصناعية.

حدد النايل سات أو عرب سات وأضف الإحداثيات حسب القمر الصناعي.

انتظر البحث والحفظ وبعدها تظهر القناة أمامك.

ويمكن طلابنا الأعزاء فتح القناة ومتابعة المحتوى التربوي على مدار الساعة وبدون انقطاع.