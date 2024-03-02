ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنه الجديد على النايل سات2024.. اضبطها الان وفرحي العيال..!!

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية عربية موجهة للأطفال، تم تأسيسها عام 2008 من قبل خالد مقداد وزوجته مروى صبري، تقدم القناة محتوى ترفيهي تعليمي للأطفال من مختلف الأعمار، بما في ذلك الأغاني، والبرامج، والمسلسلات، والأفلام، هذا وتقوم القناة على متعة الاطفال الصغار والتسليه ونقل الثقافة العربية والاغاني الممتعه للاطفال، وايضا القناة تقوم بدور كبير جدا في تربية الاطفال مع الاسره، حيث نلاحظ اهتمام وتعلق الاطفال بالقناة والاغاني المتواجده بها، لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم تردد قناة طيور الجنه الجديد، وطريقة ضبط القناة على القمر الصناعي.

تردد قناة طيور الجنه

واليكم التردد الجديد لقناة طيور الجنه

تردد قناة طيور الجنة 11274.

معدل الترميز 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

معامل الاستقطاب للقناة هو أفقي.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة

افتح قائمة القنوات على جهاز الاستقبال. اضغط على زر إضافة قناة جديدة. أدخل التردد الصحيح للقناة حسب القمر الصناعي الذي تستخدمه. أدخل باقي المعلومات مثل معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ، والاستقطاب. اضغط على زر بحث ستظهر القناة في قائمة القنوات بعد البحث.

مميزات قناة طيور الجنة