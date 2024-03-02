“بزيادة 100.000” تعرف على رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024… رابط الاستعلام والشروط المطلوبة

حيث أعلنت وزارة المالية العراقية عن توزيع رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، وذلك لأن يوم 1 مارس سوف يكون يوم جمعة وهو إجازة رسمية في العراق ، وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أنه تم اضافة زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين والتي وصلت إلى 100 ألف دينار عراقي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام والشروط اللازمة…..

رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024

وأشارت وزارة المالية العراقية أنه بعد أن تم إضافة الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين والتي تبلغ الـ 100000 دينار عراقي، وبهذا سوف يكون الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق 500 ألف دينار ، وبهذا أيضاً سوف تصل رواتب المتقاعدين من 500 ألف إلى 600 ألف دينار عراقي، وسوف يتم تطبيق الزيادة على جميع الدرجات المالية التي أعلنت عنها الوزارة ….

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

وأعلنت وزارة المالية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وإليكم الخطوات ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية على الإنترنت .

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من ادخال اسم المستفيد ورقم الهوية الخاص به.

اضغط على “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

خلال دقائق سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة برابت المتقاعد.

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