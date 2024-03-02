مسلسل تل الرياح الحلقة 44 مترجمة بجودة HD قصة عشق

نجح مسلسل تل الرياح في جذب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول وذلك بسبب الأحداث الشيقة التي يحملها المسلسل، فهو يشهد قصة حب كبيرة ما بين البطل والبطلة رغم أن الزواج بينهما كان بالإجبار من أجل حل الخلافات التي كانت موجودة بين العائلة، ولكن مع تصاعد الأحداث وتطورها سوف تنشأ قصة حب كبيرة بينهما، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تفاصيل مسلسل تل الرياح الحلقة 44، وسوف نذكر لكم أيضا القنوات الناقلة ومواعيد عرض المسلسل.

مسلسل تل الرياح الحلقة 44

تدور قصة المسلسل حول وجود خلاف كبير من أسرتين ومن أجل أن يتم حل ذلك الخلاف كان يتوجب على إحدى أفراد العائلة قتل شخص من العائلة الأخرى، ومن أجل حل الخلاف سوف يتم زواج ديلان من أسرة دمير من باران من أسرة كاربي وافقوا على ذلك القرار رغما عنهم من أجل إنقاذ عائلتهم من بحر الدماء، ومع تطور الأحداث سوف تتحول الكراهية بينهما إلى حب كبير وسوف يظهر ذلك عندما يتم اختطاف ديلان مما يجعل باران يبحث عن من قام بذلك، ويشهد المسلسل أيضا قصة الأم بهوية التي تمتلك 3 أطفال ولا تحب الرجال هي وابنتها وذلك حتى تقابل ابنتها رجل تقع في حبه وسوف تكون هي أول مرة تحب فيها.

موعد عرض مسلسل تل الرياح

يتم عرض المسلسل على قناة كانال يوم الإثنين من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت السعودية، بينما يعرض في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تردد قناة كانال على القمر الصناعي نايل سات